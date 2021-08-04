Кварцвиниловая плитка: новое слово в производстве декоративных покрытий

КИЕВ. 4 августа. УНН. Критериев отличия различных декоративных материалов, которые кладут на пол в домах, квартирах, офисах очень много. И если о внешнем виде и эстетических предпочтениях, как правило, не спорят, то эксплуатационные характеристики можно сравнить по вполне объективным показателям.

В этом контексте в категории напольных покрытий есть свои лидеры. Например, кварцвиниловая плитка — материал относительно молодой, но уже вытесняющий и паркетную доску, и плитку на основе керамогранита, и тем более — ламинаты.

Преимущества и особенности

Не будем отдельно останавливаться на декоративных качествах, так как внешний вид плитки может быть практически любой, в том числе имитирующим натуральный камень, дерево, сланец, гранит и так далее. На выбор производители предлагают десятки коллекций и сотни моделей.

Перечень эксплуатационных преимуществ стоит начать с износостойкости. По общепринятому стандарту хорошая кварцвиниловая плитка имеет 43 класс износостойкости. Это очень хороший показатель невосприимчивости к физическому воздействию в процессе использования.

Единственный момент — на морозе материал становится более ломким, поэтому его можно укладывать в холодные помещения, но следует соблюдать рекомендации производителя.

Из-за того, что “почти вечный” материал не протирается и не повреждается, производители обычно дают многолетнюю гарантию на плитку (до 20 лет), причем даже ту, которую монтируют на пол в офисных и торговых помещениях. Для ламината и паркета средний срок гарантии в 7-10 раз меньше.

Кроме того, виниловые материалы невосприимчивы к влаге. Если в условиях повышенной влажности или после намокания и паркет, и ламинат начнет менять свою геометрию, то винил останется таким же, как и был. Его также можно укладывать поверх теплого водяного пола.

Звуконепроницаемость у виниловой плитки из-за особенностей базового материала и многослойной структуры выше, чем у других декоративных аналогов для пола.

На последнем месте в списке преимуществ, но не среди требований потребителей — экологическая чистота материалов для дома. В этом плане кварцвинил выходит в число лидеров. Разумеется, если речь идет о качественной брендовой продукции.

Где посмотреть и заказать

С каталогом современных напольных покрытий из виниловых материалов с улучшенной износостойкостью вы можете ознакомиться на сайте компании VINILAM, которая входит в пятерку крупнейших в Европе в своем сегменте рынка. Одна из особенностей плитки от VINILAM — наличие прозрачной защитной UV пленки и встроенного слоя-подложки.