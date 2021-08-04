"Фармак" наращивает экспорт в страны Латинской Америки

КИЕВ. 4 августа. УНН. Компания “Фармак” одержала победу в международном тендере и готовит очередную партию лекарственных средств, чтобы отправить в Мексику. Доля экспорта в общем объеме продаж компании по итогам 2020 года составила 29,6%, а количество стран — импортеров продукции украинского производителя выросло до более чем 30.

Экспансию в Латинской Америке компания “Фармак” начала с Мексики. В этой стране первым зарегистрировали и коммерциализировали препарат из перечня жизненно важных, который относится к лекарственным средствам, применяемым внутривенно для общего наркоза.

Компания также стремительно наращивает сотрудничество с другими рынками региона: Перу, Колумбией, Эль-Сальвадором, Чили, Панамой, Боливией и другими латиноамериканскими странами.

Выход на новые рынки является стратегически важным для “Фармак”. Согласно открытым данным Государственной таможенной службы Украины, доля экспорта фармацевтической продукции компании “Фармак” среди всех украинских производителей лекарственных средств за первое полугодие 2021 года достигла 30,5%.

“Основной стратегией „Фармак“ в странах Латинской Америки является увеличение продуктового портфеля на рынках, где компания уже коммерциализирует свою продукцию, а также открытие новых рынков региона. Экспорт всегда требует от компаний релевантной бизнес-модели, безупречно качественной продукции, глубоких знаний регуляторной специфики и анализа рыночной конъюнктуры. Наш опыт и соответствие лекарственных средств высоким международным стандартам позволяют обеспечивать узнаваемость украинского производителя далеко за пределами Украины”, — отмечает Владимир Костюк, исполнительный директор компании “Фармак”.

Справка о компании

“Фармак” — лидер фармацевтического рынка Украины*. В продуктовом портфеле компании около 200 брендов. Среди основных направлений — эндокринологические, гастроэнтерологические, кардиологические, неврологические, противопростудные и другие препараты.

Компания ежегодно реинвестирует в развитие до 90% прибыли. В общем с 1995 года было инвестировано в модернизацию производства более 310 млн долларов США. Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки составляют примерно 15 млн долларов США.

Производственные мощности, исследовательская база, лабораторно-технический комплекс предприятия имеют международную сертификацию и соответствуют высоким требованиям европейских стандартов GMP.

В 2020 году “Фармак” увеличил экспортные поставки на 40%. Сегодня продукция компании представлена более чем в 30 странах ЕС, Центральной и Южной Америки, СНГ, Ближнего Востока, Азии и др.

“Фармак” входит в ТОП-25 самых инновационных компаний, признан крупнейшим налогоплательщиком среди фармпроизводителей Украины и лучшим работодателем**.

* По объемам продаж лекарственных средств в денежном выражении, по данным Proxima Research.

** По данным рейтингов издание “Власть денег” (2020), "РЕЙТИНГ. Бизнес в официальных цифрах"(2021), " ТОП-100. Рейтинги крупнейших"(2020).