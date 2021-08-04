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Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских спортсменок

Украинских синхронисток на церемонии награждения в Токио представили как российских спортсменок

КИЕВ. 4 августа. УНН. Во время церемонии награждения на Олимпиаде в Токио диктор назвал украинских бронзовых призеров по артистическому плаванию Марту Федину и Анастасию Савчук спортсменками Олимпийского комитета России, сообщает УНН по данным TAAC .

Цитата

"Третье место представили как Russian Olympic Committee. Впоследствии возникла пауза, никто не понимал, что происходит, но потом исправились", - говорится в сообщении.

Напомним

Дуэт Марты Фединои и Анастасии Савчук получил историческую "бронзу" и общую десятую награду этих Игр для Украины.

Добавим

Результат украинок составил 189,4620 балла. Россиянки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина заняли первое место, набрав 195,9079 балла, вторыми стали китайские спортсменки Хуан Сюечень и Сунь вэньянь (192,4499).

Источник: УНН
Теги: спорт, Украина, Олимпиада-2020
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