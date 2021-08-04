Суд по делу Тупицкого отложили на 9 сентября

КИЕВ. 4 августа. УНН. Подольский районный суд Киева отложил на 9 сентября судебное заседание в отношении Александра Тупицкого указ об отмене назначения судьей Конституционного Суда Украины которого признал незаконным Верховный Суд, передает корреспондент УНН.

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"Суд откладывает подготовительное заседание на 9 сентября на 14:00", - сказала судья.

На судебное заседание не пришли адвокаты Тупицкого, сам он присутствовал.

Дополнение

На прошлом судебном заседании защита Тупицкого ходатайствовал о возвращении обвинительного акта прокурору.

О деле

Обвинение настаивает, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя Конституционного Суда Украины, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который находился в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным ГБР, бывший председатель КСУ в 2018 и 2019 годах предоставили ложные показания по делу противоправного завладения имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

"Экс-голова КСУ должен отвечать перед судом за: заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины); подкуп свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины). В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - сообщили в ГБР.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 27 марта подписал указ, которым отменил указы еще во времена Януковича о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина. Ранее Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении Тупицкого в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности председателя КСУ.

А еще в конце октября ГБР начало уголовное производство в отношении председателя КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный Суд Украины признал не соответствующим Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.