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В Херсонской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

В Херсонской области зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

КИЕВ. 4 августа. УНН. В селе Понятовка Дарьевской территориальной общины выявлена вспышка африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Херсонской области, передает УНН.

Цитата

"В плавнях на территории Национального природного парка "Нижнеднепровский", в 1,5 км от села Понятовка Дарьевской ОТГ Херсонского (Белозерского) района - выявлено у дикого кабана", - сообщили в Госпродпотребслужби.

Кроме того, случай АЧС зарегистрировано в личном крестьянском хозяйстве Понятовки.

К слову

На прошлой неделе вспышка африканской чумы свиней коснулась и Доминиканскую Республику, там вирус распространяется в 11 провинциях, а ущерб оценивается в 180 млн поскольку страна объявила о забое десятков тысяч свиней, чтобы взять под контроль ситуацию.

Администратор государственного Banco Agrícola Фернандо Дюран сказал, что правительство будет платить свинарям рыночную цену за каждоеую забитое животное.

"Из Banco Agrícola власть гарантирует оплату в соответствии с текущей рыночной цены за свиней, убитых в пределах границ, чтобы производители не пострадали от экономического ущерба. Специалисты Banco Agrícola занимаются оформлением документов, что позволяет свинарям снимать компенсационные фонды в течение 12-15 дней", - отметили в Pigprogress.

Справка

АЧС болеют только дикие и домашние свиньи (всех видов, пород и половозрастных групп). АЧС характеризуется высокой смертностью, значительными экономическими убытками, введением специального режима для свинохозяйств, обязательностью соблюдения ветеринарно-санитарных требований к содержанию свиней, затратами на проведение мониторинговых и диагностических исследований, организации профилактических и ликвидационных мероприятий.

Источник: УНН
Теги: Украина, Херсон и Херсонская область, АЧС
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