МХП подписал Меморандум с Украинским фондом стартапов

КИЕВ. 4 августа. УНН. Агрохолдинг МХП Юрия Косюка и Украинский фонд стартапов подписали Меморандум о сотрудничестве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.

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"В МХП мы понимаем, что поддерживать такие начинання очень важно, ведь именно они двигают нас и страну вперед. Поэтому на днях произошло важное событие, положившее начало сотрудничества МХП и Украинского фонда стартапов - подписание меморандума о сотрудничестве", - пояснили в МХП.

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Как отмечает директор Департамента инноваций МХП Николай Такзей, в Меморандуме закреплены намерения сотрудничества сторон: обмен информацией о лучших практиках, передача знаний и навыков, участие в совместных проектах, событиях, встречах.

"Мы идем по пути мировой практики, когда крупная корпорация хочет и ищет пути сотрудничества с стартапами. Я уверен, что это очень полезно для нас, нашей трансформации с сырьевой в кулинарную компанию. Надеюсь, что наше сотрудничество поможет инновационной экосистеме Украины развиваться, богатеть, создавать и оставлять в Украине еще большее количество стартапов", - прокомментировал он.

В свою очередь эксперты и менторы МХП будут проверять идеи членов Украинского фонда стартапов на прочность и вместе тестировать решения на площадках компании.

Справка

С 2018 года в Украине действует Украинский фонд стартапов, миссия которого - способствовать созданию и развитию технологических стартапов на ранних стадиях.