"Без деолигархизации не обойтись": глава ВСК прокомментировала дискуссии относительно тарифов на грузовые перевозки "УЗ"

КИЕВ. 4 августа. УНН. "Укрзализныця" должна поднять тарифы на грузоперевозки. Об этом в своем Facebook

написала председатель Временной следственной комиссии парламента по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина, комментируя дискуссии на тему, передает УНН.

Детали

Она напомнила, что в 2012 году доход от грузоперевозок по железной дороге составил 5,1 млрд долларов. А в 2020 году он сократился до 2,4 млрд долларов, то есть - вполовину, пишет Гришина.

"Если в целом доходность перевозок 1 т груза на 500 км для "УЗ" сократилась в 2020 против 2012 на 33%, то для отдельных видов грузов снижение еще более глубокое, в частности это: экспортные перевозки зерновых продуктов (- 51%), внутренние перевозки зерновых продуктов (- 48%); экспортные перевозки черных металлов (- 40%); внутренние перевозки угля (-49%)", - добавляет нардеп.

За снижение тарифов на грузоперевозки всего болеют перевозчики зерна, металла и угля, а это не бедные люди, продолжила нардеп.

"Зачем это нужно? Ответ очевиден - за счет ресурсов государственной компании получать дополнительную прибыль и капитализацию собственных компаний. Это абсолютно правильное поведение с точки зрения бизнеса, но абсолютно аморальное как гражданина Украины", - комментирует Гришина.

Нардеп проинформировала, что действующие в Украине тарифы на внутренние перевозки в 1,4-1,6 раз меньше, чем в России, Беларуси, Казахстане и в 4-9 раз чем в Польше.

"При этом грузоперевозки - единственное прибыльное направление "УЗ", который перекрывает ущерб от пассажирских перевозок. Если не будет повышения тарифов на грузоперевозки, будет неизбежно подорожание билетов для пассажиров. Я за поддержку крупного бизнеса, но не тогда, когда он конкурирует с благосостоянием государства. Поэтому без деолигархизации "УЗ" здесь не обойтись", - отметила она.

В контексте

Прошлый год "Укрзализныця" закончила с убытком более 11 млрд грн, в том числе из-за решения команды экс-руководителя компании Владимира Жмака снизить тарифы на грузовые перевозки.

В НАБУ посчитали, что заниженные тарифы на грузовые перевозки за последние два года нанесли ущерб "Укрзализныци" на 17 млрд грн, однако виновных не нашли.

Председатель ВСК по вопросам оценки критического состояния "Укрзализныци" Юлия Гришина в свою очередь объяснила, что заниженные тарифы в первую очередь нужны финансово-промышленным группам, которые пользуются услугами железной дороги. Иными словами, на убытках "Укрзализныци" богатеют олигархи.

Команда Жмака могла иметь собственный интерес при введении низких тарифов "Укрзализныци", поскольку напрямую связана с "Индустриальной группой Грузии", которая имеет свой порт в Украине и перевозит по железной дороге грузы. Поэтому, чем более дешевые тарифы, тем больше зарабатывает грузинская компания в Украине. Нардепы открыто называли это конфликтом интересов, однако ни НАПК, ни НАБУ расследованием не занималась и не занимаются до сих пор.

В прошлом году антикоррупционеры направили в суд только одно дело по "УЗ", и то пятилетней давности.