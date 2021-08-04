В США могут окончательно одобрить вакцину Pfizer в начале сентября

КИЕВ. 4 августа. УНН. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США собирается полностью одобрить вакцину от коронавируса Pfizer до начала сентября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The New York Times.

Детали

Сейчас препарат разрешается только для экстренного применения из-за пандемии, однако собеседники сообщили, что это день труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября - неофициальный крайний срок для одобрения вакцины Pfizer.

По мнению лидеров FDA, получение полноценного разрешения на использование вакцины (одобренной пока только по ускоренной процедуре для применения в чрезвычайных обстоятельствах) позволит снять многие опасения относительно безопасности препарата. Также, по мнению экспертов это разрешение способно урегулировать правовые вопросы, связанные с введением обязательной вакцинации для тех или иных групп лиц. Лидеры FDA надеются, что полноценное разрешение приведет к увеличению количества вакцинированных граждан на фоне распространения "индийского" штамма коронавируса.

Также сообщается, что после окончательного одобрения препарата в США разработают ряд требований к вакцинации.

До тех пор, пока FDA не примет меры в США решили приостановить заказ вакцины для 1,3 млн военнослужащих, находящихся на службе.

Добавим

Как стало известно, сложность в столь быстром полном одобрении вакцины Pfizer заключается в том, что для выдачи окончательного разрешения медикам необходимо изучить в десять раз больше документов, чем при одобрении препарата для применения в чрезвычайных обстоятельствах.

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