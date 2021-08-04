Суд вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат, который приватизировал Фирташ

КИЕВ. 4 августа. УНН. Хозяйственный суд Запорожской области вернул государству Запорожский титано-магниевый комбинат, который в 2013 году приватизировала компания олигарха Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает УНН.

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"4 августа 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в интересах государства к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр) и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращения государству цельного имущественного комплекса комбината", - говорится в сообщении.

Детали

В прокуратуре напомнили, что аналогичное решение Запорожский суд уже выносил в июле 2018 года. Также законность этого решения подтвердил и суд апелляционной инстанции. Однако Верховный суд, частично удовлетворив кассационную жалобу компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр), направил дело на новое рассмотрение.

Сегодня суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул "Запорожский титано-магниевый комбинат" в собственность государства.

Специализированной антикоррупционной прокуратурой в Хозяйственный суд Киева в 2016 году подано исковое заявление с требованием расторгнуть договор об учреждении ООО "ЗТМК", как таковой, что противоречит интересам государства.

Отмечается, что в 2013 году Фонд госимущества заключил контракт с "Толексис Трейдинг Лимитед" о приватизации ЗТМК с целью якобы привлечения инвестиций на внедрение современных прогрессивных технологий и создание высокорентабельного производства.

Компания вложила в полученное предприятие 110 млн долларов для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013-2015 годов.

Впоследствии эти деньги были выведены из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм.

При этом на модернизацию производства, что было главной целью создания предприятия с негосударственной долей, фактически было направлено только 20 млн гривен.

"Таким образом, учитывая сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств, Специализированной антикоррупционной прокуратурой инициировано расторжение вышеуказанного договора об учреждении ООО "ЗТМК" и возвращение комбината полностью в сферу государственного управления", - добавили в САП.

Напомним

24 июня Владимир Зеленский подписал указ о продлении и введение персональных и экономических санкций против 538 физических лиц, среди которых был олигарх Дмитрий Фирташ.



18 июня этого же года Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел полный пакет санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.