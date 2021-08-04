На Олимпийских Играх 5 августа выступит 20 украинцев: расписание соревнований

КИЕВ. 4 августа. УНН. В четверг, 5 августа на старт игр ХХХІ Олимпиады выйдет 20 представителей Украины. Расписание выступлений обнародовали на странице "НОК Украины и олимпийская команда" в Facebook, пишет УНН.

Легкая атлетика

3:10 — женщины, прыжки в высоту (квалификация): Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Ирина Геращенко

10:30 — мужчины, с / х 20 км Иван Лосев, Эдуард Забуженко

13:00 — женщины, прыжки с шестом (финал) Марина Килипко

13:37 — женщины, эстафета 4 × 400 (предыдущие забеги): Украина

Гребля на байдарках и каноэ

3:44 — женщины, каноэ-одиночка, 200 м (полуфинал): Людмила Лузан

4:05 — женщины, байдарка-одиночка, 500 м (полуфинал): Юлия Юрийчук, Мария Повх

Вольная борьба

С 5:30 — мужчины, до 74 кг: Василий Михайлов. Полуфиналы с 12.15

С 5:30 — мужчины, до 125 кг: Александр Хоцяновский. Полуфиналы с 12.15

Бокс

9:03 — мужчины, до 75 кг (1/2 финала): Александр Хижняк

Велотрек

Женщины, кейрин (1/4 финала): 10:06 — Елена Старикова, 10:16 — Любовь Басова

Современное пятиборье

10.30 — мужчины, фехтование (рейтинговый раунд) Павел Тимощенко

Каратэ

С 11:00 — женщины, кумитэ до 55 кг: Анжелика Терлюга. Финал в 14:50.

Напомним

Сегодня четверо украинский получили медали во время выступления на Олимпиаде.

Так, украинский борец Парвиз Насибов, выступающий в весе до 67 кг, получил серебряную награду на Олимпийских Играх в Токио.

Также украинец Жан Беленюк — олимпийский чемпион Игр в Токио. В финале Жан Беленюк одолел трехкратного призера чемпионатов мира — венгра Виктора Лоринца.

Дуэт Марты Фединои и Анастасии Савчук в артистическом плавании завоевал историческую “бронзу” и общую десятую награду этих Игр для Украины.