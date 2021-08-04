Голубовская о заявлении ВОЗ, вакцина не единственный метод остановить пандемию: об этом вам не расскажут на зомботренингах

КИЕВ. 4 августа. УНН. Главный инфекционист Украины, заслуженный врач Ольга Голубовская отреагировала на последние заявления Всемирной организации здравоохранения, что вакцина не единственный способ бороться с коронавирусовом, а также добавила, что об этом "не расскажут на зомботренингах", передает УНН со ссылкой на пост Голубовской в Facebook.

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"И, наконец то, о чем не скажут на зомботренингах и о чем я уже устала говорить: "В то же время мы все должны помнить, что вакцины - НЕ ЕДИНСТВЕННЫЙ инструмент. Действительно, не существует единого инструмента, который победит эту пандемию.

Мы можем победить ее только с помощью комплексного подхода вакцинации в сочетании с проверенными мерами общественного здравоохранения и социальными мерами, которые, как мы знаем, работают... ", - написала Голубовская, процитировав заявление руководителя ВОЗ.

Добавим

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус сегодня вышел с заявлением, в котором озвучил два важных тезиса:

- Вакцинация от COVID-19 не единственный инструмент, которым можно остановить пандемию

- ВОЗ призывает отказаться от бустерных прививок до конца сентября из-за глобальной нехватки вакцин

Напомним

Главный инфекционист Украины, заслуженный врач Ольга Голубовская в интервью УНН рассказала, что не согласна, что нужно вакцинировать людей, которые переболели менее полугода назад или даже 9 месяцев. Во многих странах Европы, в Канаде не вакцинируют. А также добавила, что не доверяет, например, нашей национальной технической группе по вакцинации.

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