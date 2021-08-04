Главные обещания Труханова остаются невыполненными

КИЕВ. 4 августа. УНН. Главные “инфраструктурные” обещания Геннадия Труханова, данные им еще в качестве кандидата на пост городского головы в 2015 году, до сих пор остаются не выполненными, передает УНН.

Детали



Один из таких проектов — решение проблемы Объездной дороги в районе Хаджибеевского лимана. Этот тезис входил в его предвыборную программу еще в октябре 2015 года (на тот момент Труханов уже был мэром). Только 5 февраля нынешнего года прошли электронные торги в тендере на строительство дороги “Хаджибей-2” от Объездной дороги. Победителем тендера стала фирма “Ростдорстрой”, бенефициаром которой является партнер Труханова Шумахер.

Ещё один крупный инфраструктурный проект, который был заявлен Трухановым в качестве предвыборного обещания в октябре 2015 года — дамба через Хаджибеевский лиман — также не выполнен. В 2016 году было выделено финансирование и проведены противоаварийные работы, которые смогли на некоторое время стабилизировать ситуацию. Однако в феврале 2020 года из-за непогоды сооружению был нанесен значительный ущерб. А ураганный ливень в июле 2021 года показал, что дамба может не сдержать усилия стихии, о чем и заявил Труханов.

Также среди крупных заанонсированных инфраструктурных проектов нереализованными остаются самые масштабные — рекультивация Лузановских озер, освоение полей орошения и скоростной трамвай с поселка Котовского в центр города. Самое давнее невыполненное “инфраструктурное” обещание Труханова — строительство автодороги “Север-Юг”, данное им еще в качестве кандидата в депутаты в ВР в 2012 году.

По данным портала “Слово и Дело” из 205 предвыборных обещаний мэра Одессы Геннадия Труханова, данных им еще в 2015 году, к моменту завершения его предыдущей каденции в 2020 году не выполнены 50 (24%). Ещё 75 предвыборных пунктов находятся на разной стадии исполнения. Исполнено 80 обещаний, что составляет 39%.