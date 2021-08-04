Муж белорусской легкоатлетки Тимановской получил польскую визу

КИЕВ. УНН. 4 августа. Супруг спортсменки Тимановской Арсений Зданевич "по совместительству" получил польскую гуманитарную визу, передает УНН сообщение официального представителя правительства Польши Петра Мюллера.

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Ожидается, что, получив польскую визу, Арсений в среду прибудет в Варшаву, куда рейсом из Вены прилетит его жена после инцидента на Олимпийских играх в Токио.

Сейчас Тимановская и ее муж находятся под опекой польских дипломатических служб. Заместитель министра иностранных дел Поле Марцин Пшидач в интервью британской станции Sky News сказал: “самое главное для польской стороны — не допустить, чтобы Тимановскую вывезли в Беларусь против ее воли”.

Напомним

2 августа Польша предоставила визу белорусской олимпийской легкоатлетке, которая ранее заявила о попытке насильно вывезти ее из Японии в Беларусь.

Супруг Тимановской Арсений решил покинуть Беларусь и поехать в Украину после того, как его жену отстранили от участия в Олимпийских играх в Токио за критику спортивной власти и хотели вопреки ее воле посадить на самолет в Беларусь. Министерство иностранных дел Украины предоставило необходимую помощь мужчине белорусской спортсменки Кристины Тимановской, Арсению Зданевич на время его пребывания в стране.