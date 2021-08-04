"Динамо" свело вничью поединок с турецким грандом

КИЕВ. 4 августа. УНН. Киевское "Динамо" отправилось в Стамбул, где на Олимпийском стадионе имени Ататюрка провело товарищеский матч с грандом турецкого футбола - местным "Фенербахче", сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

Детали

На 28-й минуте “Динамо” вышло вперед. Цыганков классным пасом бросил в прорыв Леднева по правому флангу, а Богдан, не встретив сопротивления, вошел в штрафную и обводящим ударом поразил дальний угол — 0:1.

Стамбульцы же продолжали идти вперед в надежде сравнять счет и порадовать болельщиков, собравшихся на трибунах стадиона. И если в эпизоде с ударом Осайи-Самуэля из пределов штрафной, когда мяч пролетел в Миколенко между ног, Бойко справился, то вот на 63-й минуте хозяева таки добились своего. Озил, который имеет опыт выступлений на топ-уровне за “Арсенал”, “Реал” и сборную Германии, с правого фланга выдал великолепный пас на угол вратарской, а там Пелкас в касание пробил под нашим голкипером, который бросился в ноги.

В итоге, 1:1 — результативная ничья в спарринге с сильным соперником. Уже 8 августа на “бело-синих” ждет непростой поединок против луганской “Зари” в рамках чемпионата Украины.

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