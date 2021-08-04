В центре Киева произошло ДТП между фурой и внедорожником

КИЕВ. 4 августа. УНН. В результате ДТП между внедорожником BMW и фурой Renault в центре Киева, в салоне BMW зажало женщину. Она была госпитализирована, пишет УНН.

Детали

Так, на бульваре Дружбы народов пьяный мужчина на BMW распорол машину и едва не убил пассажирку. По словам водителя фуры, авария произошла еще напротив Лыбидской площади.

Отмечается, что BMW влетел в заднюю часть фуры Renault и пытался убежать. Однако из-за криков пассажирки, которую зажало в салоне, он остановился у Демеевская площади. Здесь же его догнал и дальнобойщик. К месту срочно вызвали скорую. Получать девушку пришлось спасателям. Предварительно у нее серьезные травмы конечностей.

Мужчина уверял полицию, что за рулем была пострадала, а он спал на пассажирском сиденье, однако показания свидетелей говорят об обратном. Проходить тест на драгера он отказался.