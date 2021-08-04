Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
11130

В центре Киева произошло ДТП между фурой и внедорожником

В центре Киева произошло ДТП между фурой и внедорожником

фотогалерея

КИЕВ. 4 августа. УНН. В результате ДТП между внедорожником BMW и фурой Renault в центре Киева, в салоне BMW зажало женщину. Она была госпитализирована, пишет УНН.

Детали

Так, на бульваре Дружбы народов пьяный мужчина на BMW распорол машину и едва не убил пассажирку. По словам водителя фуры, авария произошла еще напротив Лыбидской площади.

Отмечается, что BMW влетел в заднюю часть фуры Renault и пытался убежать. Однако из-за криков пассажирки, которую зажало в салоне, он остановился у Демеевская площади. Здесь же его догнал и дальнобойщик. К месту срочно вызвали скорую. Получать девушку пришлось спасателям. Предварительно у нее серьезные травмы конечностей.

Мужчина уверял полицию, что за рулем была пострадала, а он спал на пассажирском сиденье, однако показания свидетелей говорят об обратном. Проходить тест на драгера он отказался.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

В Киеве произошла дорожная-транспортное происшествие между двумя легковушками, в результате которой госпитализированы одного человека.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киев, пострадавшие
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.