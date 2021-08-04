Известный наставник третий раз возглавил сборную Нидерландов

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сборная Нидерландов по футболу определилась с новым главным тренером команды. Им стал опытный Луи ван Гал, сообщает УНН со ссылкой на сайт национальной команды Нидерландов.

Детали

Контракт со специалистом рассчитан до окончания чемпионата мира — 2022 года, который пройдет в конце следующего года в Катаре. В тренерский штаб ван Гала вошли Блинд, Генк Фрейзер и Франк Хук.

Луи ван Гал работал со сборной Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.

Напомним

Предыдущим наставником сборной был Франк де Бур с которым голландцы вылетели из 1/8 финала Евро-2020.