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Автогол и гол украинца: "Ференцварош" одержал победу в квалификации Лиги чемпионов

Автогол и гол украинца: "Ференцварош" одержал победу в квалификации Лиги чемпионов

КИЕВ. 5 августа. УНН. В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов "Ференцварош" полузащитника сборной Украины Александра Зубкова принимал чешскую "Славию", передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.

Детали

Зубков футболист появился на поле на 85-й минуте, а сама встреча закончилась победой его команды со счетом 2:0.

Еще один украинец в составе венгерского клуба, полузащитник Игорь Харатин, провел на поле весь поединок и отметился забитым мячом с пенальти. Зато другое взятия ворот “Спарты произошло благодаря украинскому центральному защитнику — Тарасу Качараба, который срезал мяч в собственную сетку.

Дополнение

Ответный матч в Праге состоится 10 августа, а победитель этой пары в раунде плей-офф сойдется с победителем пары “Клуж” (Румыния) — “Янг Бойз” (Швейцария).

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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