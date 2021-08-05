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Суд разблокировал предписание НАПК об освобождении Витренко

Суд разблокировал предписание НАПК об освобождении Витренко

КИЕВ. 5 августа. УНН. Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального агентства по предупреждению коррупции (НАПК) об освобождении председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Об этом сообщает НАПК, передает УНН.

Детали

В частности, 3 августа апелляционный суд удовлетворил жалобу НАПК и отменил решение Окружного административного суда Киева, которым было остановлено действие предписания НАПК Кабинета Министров Украины.

Цитата

“Предписание НАПК в Кабмин о незаконном назначении руководителя НАК „Нафтогаз Украины“ подлежит исполнению — Апелляционный суд отменил решение ОАСК о приостановлении действия предписания”, — заявил глава НАПК Александр Новиков.

Добавим

1 июля Национальное агентство по предупреждению коррупции направило предписание председателю наблюдательного совета НАК “Нафтогаз Украины” Клэр Споттисвуд с требованием прекратить контракт с председателем правления компании Юрием Витренко как незаконный.

Напомним

14 июня председатель НАПК Александр Новиков внес Кабинета министров предписание об устранении нарушений антикоррупционного законодательства, согласно которому распоряжение правительства о назначении председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Позже Премьер Денис Шмыгаль обжаловал в ОАСК предписание, вынесенный ему НАПК.

18 июня стало известно, что ОАСК постановил приостановить действие предписания НАПК в Кабмин с требованием освободить Юрия Витренко с должности председателя правления Нафтогаза.

Также, после предписания председателя НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко председателем правления НАК “Нафтогаз Украины”, председатель наблюдательного совета НАК Клэр Споттисвуд инициировала отстранение Витренко.

Источник: УНН
Теги: суд, Нафтогаз, НАПК
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