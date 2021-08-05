Коронавирус: с 5 августа изменились правила пересечения границы и КПВВ

КИЕВ. 5 августа. УНН. С сегодняшнего дня, с 5 августа, меняются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда, связанные с карантином. Соответствующее решение правительства опубликовано на сайте Кабмина, передает УНН.

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“Эти изменения, в том числе касающиеся правил пересечения государственной границы и контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на востоке Украины и админграницах с временно оккупированным Крымом. Они приобретают силу 5 августа”, — говорится в сообщении.

Детали

В частности, иностранцам и лицам без гражданства, за исключением отдельных категорий прежнему при въезде в Украину нужно иметь полис (свидетельство, сертификат) страхование от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине, а также отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирование на COVID-19, проведенных не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 или о взаимном признании COVID сертификатов.

В то же, лица, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев.

Среди исключений, в самоизоляцию при пересечении границы не подпадают:

— лица, не достигшие 18 лет;

— граждане Украины, которые выехали за границу в 4 августа 2021;

— члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудников международных организаций;

— работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

— военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО “Партнерство ради мира”, которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных Сил или прибывают по приглашению Министерства обороны;

— участники внешнего независимого оценивания, лица, которые намерены вступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных высших учебных заведений, соискатели образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории Украины, а также родители (усыновители), опекуны, попечители, иные законные представители или иные лица, уполномоченные родителями (усыновителями), опекунами, попечителями или другими законными представителями, которые сопровождают таких лиц;

— водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;

— лица, имеющие документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19;

— граждане Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

— другие категории граждан, в соответствии с утвержденными исключений.

Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащих самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса “Дома” запрещается. В случае невозможности установления мобильного приложения, отказа от его установки пограничники будут отказывать таким лицам в пересечении государственной границы.

Кроме этого, самоизоляция предусмотрена и для граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя. Она не касается:

— лиц, не достигших 18 лет;

— работников представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;

— участников внешнего независимого оценивания;

— лиц, которые намерены вступить в учреждения образования, в том числе на курсы (отделения) по подготовке к вступлению в государственных высших учебных заведений, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

— соискателей образования, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме;

— одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей, иных законных представителей или других лиц, уполномоченных одним из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей, сопровождающих лиц, указанных в абзацах четвертом — шестом настоящего подпункта;

— граждан Украины готовы осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором;

— лиц, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации или международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19;

— граждан Украины, которые имеют выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19, включенной Всемирной организацией здравоохранения в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

Самоизоляция не применяется или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста, который проведен после пересечения границы. Данная норма не касается лиц, прибывших из России, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней.

Срок самоизоляции составляет 10 дней для лиц, совершивших пересечение границы или КПВВ, и начинается через 72 часа с момента пересечения. Эта норма также не касается лиц, прибывших из России, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней.

Для граждан, которые совершили пересечение границы и прибыли из России, Индии и находились на их территории более семи дней в течение последних 14 дней, срок самоизоляции составляет 14 дней.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 255 345 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 024 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.