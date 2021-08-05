В Испании начали клинические исследования эхинацеи для борьбы с COVID-19

КИЕВ. 5 августа. УНН. Ученые из Центра исследований в области молекулярной медицины и хронических заболеваний (CiMUS) при Университете Сантьяго-де-Компостела изучают пригодность эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea) до лечения коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на Heraldo de Aragón.

Детали

Цель клинических исследований под названием ECCO-2 — выяснить, будет ли препарат на основе этого растения так же эффективен при лечении COVID-19, как и при лечении простуды, для чего он уже применяется.

Предварительное исследование показало, что экстракт эхинацеи может влиять на коронавирус. Арагонские и галисийские ученые получили разрешение от Агентства по лекарственным средствам и медицинских изделий Испании на проведение клинических исследований, чтобы изучить эффективность эхинацеи (выпускается в капсулах) в качестве адъювантного лечения COVID-19.

Гипотеза ученых

Ученые выдвинули гипотезу, что применение экстракта этого растения вместе со стандартным лечением позволит сократить количество дней болезни, снизить риск госпитализации и развития поздних осложнений, связанных с персистенцией вируса. По мнению ученых, это средство может стать “простым, недорогим и доступным вариантом” для лечения COVID-19 на ранней стадии болезни.

Ранее ученые заявили, что чернушка посевная может быть пригодна для лечения коронавируса. Содержится в этом растении вещество тимохинон способно связываться с S-белком COVID-19, не позволяя ему спровоцировать легочную инфекцию. Также оно может препятствовать размножению вируса SARS-CoV-2 в клетках носителя. Кроме того, ученые не исключают, что тимохинон способен блокировать цитокиновый шторм, который возникает у пациентов с COVID-19 с тяжелым течением болезни, и препятствовать образованию тромбов.