Новости: Новости Мира
5 августа 2021, 02:44 • Илья Нежигай • 8505
В ДТП с мигрантами в Техасе погибли 11 человек
КИЕВ. 5 августа. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли, 12 пострадали в четверг в результате опрокидывания фургона с мигрантами в штате Техас. Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC, передает УНН.
Детали
По его сведениям, происшествие произошло после полудня в округе Брукс, в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. В настоящее время пострадавших доставляют в больницы на вертолетах, информации об их состоянии, а также о причинах ДТП пока не приводится.
Напомним
В Киеве произошла дорожная-транспортное происшествие между двумя легковушками, в результате которой госпитализированы одного человека.
Источник: УНН
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