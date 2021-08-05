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В ДТП с мигрантами в Техасе погибли 11 человек

В ДТП с мигрантами в Техасе погибли 11 человек

КИЕВ. 5 августа. УНН. По меньшей мере 11 человек погибли, 12 пострадали в четверг в результате опрокидывания фургона с мигрантами в штате Техас. Об этом сообщило местное подразделение телеканала NBC, передает УНН.

Детали

По его сведениям, происшествие произошло после полудня в округе Брукс, в нескольких десятках километров от границы с Мексикой. В настоящее время пострадавших доставляют в больницы на вертолетах, информации об их состоянии, а также о причинах ДТП пока не приводится.

Напомним

В Киеве произошла дорожная-транспортное происшествие между двумя легковушками, в результате которой госпитализированы одного человека.

Источник: УНН
Теги: ДТП, США
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