Украина совершила рывок в медальном зачете Олимпийских игр

КИЕВ. 5 августа. УНН. На Олимпийских играх в Токио прошел очередной соревновательный день, в рамках которого Украина пополнила медальный зачет четырьмя наградами, передает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2020.

Детали

В 12-й игровой день “золото” в греко-римской борьбе завоевал Жан Беленюк (до 87 кг), “серебро” досталось Парвизу Насибов (до 67 кг). Бронзовые медали получили Ирина Коляденко (вольная борьба) и дуэт синхронисток Марта Федина и Анастасия Савчук.

Таким образом “желто-голубые” поднялись до 37-й строке — сразу после Румынии с Венесуэлой и перед Кенией. Ранее они находились вне топ-50 медального зачета турнира. Всего на Олимпиаде Украина завоевала 11 медалей, из которых 1 золотая, 2 серебряных и 8 бронзовых. Команда занимает тридцать седьмое место в медальном зачете.

Дополнение

В общем зачете Игр в Токио впереди Китай, США и Япония. В пятерку лучших также входят Великобритания и Австралия.