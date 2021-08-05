Netflix вводит обязательную вакцинацию для офисных работников

КИЕВ. 5 августа. УНН. Стриминговий сервис Netflix потребует от всех своих сотрудников, которые работают в офисах компании, проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил в среду журнал Variety, передает УНН.

Детали

По его сведениям, все посетители офисов компании также будут обязаны иметь подтверждение о прохождении вакцинации. Кроме этого, из-за распространения штамма “дельта” изменениям подвергнутся планы сервиса массово возвращать сотрудников на рабочие места в первых числах сентября, удаленный режим работы по желанию продолжит действовать в обозримом будущем.

Отмечается, что Netflix в июле стал первой крупной голливудской студией, которая ввела обязательную вакцинацию всех, кто задействован на съемочных площадках. В Лос-Анджелесе (штат Калифорния), где располагается штаб-квартира компании, из-за распространения дельта-варианта коронавируса в июле был снова введен масочный режим. Технологические гиганты, многие из которых базируются в Калифорнии, также вводят требования об обязательной вакцинации офисных сотрудников.

Ситуация с COVID-19 в США

По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, за последние две недели в США количество случаев инфицирования возросло на 139% по сравнению с предыдущим периодом той же продолжительности.

В то же время, президент страны Джо Байден заявил, что в ближайшие недели ситуация с коронавируса в США ухудшится.