ВВС Израиля нанесли удары по наземным целям на ливанской стороне границы

КИЕВ. 5 августа. УНН. Самолеты израильских ВВС атаковали в четверг наземные цели на ливанской стороне границы. Об этом сообщил телеканал Al Hadath, вещающий из Дубая, передает УНН.

Детали

По его информации, на юге Ливана слышно сильный грохот от взрывов. Телеканал предполагает, что удары были нанесены по укрытиям радикальных палестинских групп, которые выпускают ракеты по еврейским поселениям. Ранее израильская артиллерия вела обстрел пограничной местности осветительными снарядами.

В среду командование ливанской армии сообщило в коммюнике, что израильские войска выпустили в целом за сутки 92 снаряда по югу Ливана, которые разорвались в местности Вади-Хамула, Эс-Саддана, Сахль-эль-Мари, Сахль-эль-Хиям и Сахль-Булат. В документе отмечалось, что израильские обстрелы не привели к гибели мирных граждан, однако усилили напряженность на ливано-израильской границе.

Ливанские военнослужащие совместно с миротворцами из состава Временных сил ООН в Ливане усилили патрулирование пограничных районов, установив блокпосты на дорогах. Военные ведут поиск ракетных установок, из которых были выпущены снаряды по израильской территории.

Напомним

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что артиллерия трижды атаковала цели вдоль границы с Ливаном в ответ на запуск трех ракет по территории еврейского государства.