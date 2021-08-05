Администрация США готовит новую политику в сфере экспорта вооружений

КИЕВ. 5 августа. УНН. Администрация президента США Джо Байдена готовится объявить новую политику в сфере экспорта вооружений, акцент в которой будет в большей степени смещен в сторону гарантий соблюдения прав человека. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как заявил агентству представитель вашингтонской администрации высокого ранга, новая политика “позволит выстроить и поддерживать стратегическое партнерство, которое лучше отражает ценности и интересы Соединенных Штатов”. По его словам, в рамках этой политики будет уделяться значительно больше внимания вопросу соблюдения прав человека странами, которые будут закупать вооружения. По данным агентства, о новых правилах официально будет объявлено в сентябре.

Цитата

“В ряде случаев будут добавлены дополнительные условия для получения одобрения”, — пояснил источник в Конгрессе США. При этом, по его словам, новая политика может создать сложности с точки зрения продаж таких вооружений, как автоматическое стрелковое оружие, которое может быть использовано полицией или нерегулярными вооруженными формированиями против гражданского населения. В то же время эти изменения могут лишь замедлить продажу больших систем вооружений, таких как зенитно-ракетные комплексы или системы для военно-морского флота. Однако таким контрактам, как ожидается, в конечном счете все равно будут давать зеленый свет, отметил источник.

Как подчеркивает Reuters, новые правила станут в некотором роде уходом от политики предыдущего президента США Дональда Трампа, который при экспорте вооружений отдавал приоритет экономическим интересам американских производителей оружия.

Напомним

Накануне США одобрили поставки Javelin в Грузию на 30 млн долларов.