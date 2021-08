Гейтс считает ошибкой свое общение с Эпштейном

КИЕВ. 5 августа. УНН. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс признал, что совершил огромную ошибку, когда поддерживал общение с бывшим финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальных домогательствах и привлечении в проституцию несовершеннолетних девушек, передает УНН со ссылкой на интервью Гейтса для CNN.

Цитата

“Я провел с ним несколько ужинов в надежде на то, что его слова о получении миллиардов на всемирную охрану здоровья через свои контакты окажутся правдой <...>. Это ни во что не воплотилось, отношения (с Эпштейном) завершились, но проводить с ним время было огромной ошибкой”, — сказал Гейтс.

Кроме этого, он выразил сожаление в связи с тем, что в прошлом допустил неподобающие отношения с одной из своих сотрудниц и создал некомфортную среду на рабочем месте. “Безусловно, думаю, оно (сожаление) есть у всех”, — ответил он на соответствующий вопрос журналиста, добавив, что “в данный момент ему необходимо двигаться вперед” и “извлечь урок из того, что произошло”.

Билл Гейтс надеется, что он и Мелинда смогут и дальше совместно управлять их благотворительным фондом.

“Да, Мелинда обладает невероятной силой, которую она направляет на то, чтобы улучшать фонд. Нам всегда нравилось работать вместе <...>, помогать развитию организации, так что это будет лучшим решением для фонда”, — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Напомним

Билл и Мелинда Гейтс на этой неделе завершили процесс развода. За прошедшие месяцы появились различные предположения о причинах расставания пары. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Билл Гейтс был вынужден в 2020 году выйти из состава совета директоров Microsoft в связи с расследованием по обвинению в ненадлежащих отношениях с одной из сотрудниц. Журналисты издания прямо не говорили, что подобные действия Гейтса могли стать причиной недовольства его жены, однако вполне прозрачно намекали на это. В свою очередь газета The New York Times писала, что Мелинда Гейтс была недовольна отношениями мужа с Эпштейном, который в 2019 году был обвинен в сексуальных домогательствах по отношению к несовершеннолетним и позже скончался в американской тюрьме.

Справка

С 2000 года Гейтсы возглавляют благотворительный фонд, который располагает примерно 50 млрд долларов. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США. Через фонд были выделены сотни миллионов долларов на разработку вакцины от коронавируса и на поддержку наиболее уязвимых слоев населения в условиях пандемии. После развода, которое завершилось на этой неделе, бывшие супруги договорились, что Мелинда через два года выйдет из руководства фонда, если они сочтут невозможным дальнейшую совместную работу.