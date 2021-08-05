Первая тренерская смена сезона: клуб УПЛ назначил нового тренера

КИЕВ. 5 августа. УНН. ФК "Рух" объявил об изменениях во главе тренерского мостика клуба, выступающего в Украинской Премьер-лиге, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.

Детали

В отставку “Рух” отправил Ивана Федько. Под руководством коуча команда потерпела два поражения на старте соревнований.

Сказано, что руководство “Руха” предложило Ивану Федику в дальнейшем работать в структуре клуба. О своем решении Иван Зинонович сообщит позже.

Зато новым наставником коллектива стал известными для украинских клубов специалист по Беларуси Леонид Кучук.

Он уже возглавлял “желто-черных” в период с февраля по ноябрь 2019-му. За это время Леонид Кучук сделал большой вклад в развитие клуба и провел колоссальную работу, в частности, благодаря которой “Движение” сумел выйти в Украинскую Премьер-лигу. В историческом сезоне в Первой лиге после первой части чемпионата белорусский тренер оставил “желто-черных” на первом месте в турнирной таблице. В общем у руля “Рух” специалист провел 33 матча: 19 побед, 8 ничьих и 6 поражений.

Дополнение

В третьем туре чемпионата Украины “Рух” сразится дома с “Вересом”.