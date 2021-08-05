На Играх в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом

КИЕВ. 5 августа. УНН. Коронавирус за последние сутки выявлено минимум в 31 человека, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает УНН.

Детали

Один из инфицированных — спортсменка из Греции, выступает в синхронном плавании, количество положительных случаев в этой группе достигло шести. В среду на Олимпиаде также был зафиксирован высокий показатель прироста заражений — 29. Это примерно на 10 случаев больше, чем средние цифры за последнюю неделю проведения соревнований.

Общее количество случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 353. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано почти 543 тыс. тестов на коронавирус.