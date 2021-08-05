На Играх в Токио установлен суточный максимум заражений коронавирусом
КИЕВ. 5 августа. УНН. Коронавирус за последние сутки выявлено минимум в 31 человека, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио. Об этом говорится в отчете, опубликованном в четверг на сайте оргкомитета "Токио-2020", передает УНН.
Детали
Один из инфицированных — спортсменка из Греции, выступает в синхронном плавании, количество положительных случаев в этой группе достигло шести. В среду на Олимпиаде также был зафиксирован высокий показатель прироста заражений — 29. Это примерно на 10 случаев больше, чем средние цифры за последнюю неделю проведения соревнований.
Общее количество случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 353. Всего за время Олимпиады и подготовительного периода начиная с 1 июля было сделано почти 543 тыс. тестов на коронавирус.
Коронавирус на ОИ-2020
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайного положения. Он предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия. Сама Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей.
ОИ “Токио-2020”: Лидеры по количеству медалей
В медальном зачете Олимпиады лидирует сборная Китая (32 золотые, 21 серебряная и 16 бронзовых наград), вторыми идут американцы