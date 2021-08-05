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Новости: Экономика
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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,91 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,91 грн/доллар

КИЕВ. 5 августа. УНН. По состоянию на 5 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,91 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.909400 грн за доллар;

31.948200 грн за евро;

0.368890 грн за российский рубль;

37.486100 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 4 августа курс всех указанных валют вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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