5 августа: какое праздник сегодня

КИЕВ. 5 августа. УНН. Сегодня, 5 августа, в мире отмечают Международный день светофора, а верующие чтят память мучеников Феофила, Трофима и тех, которые с ними, пишет УНН.

Международный день светофора

Международный день светофора отмечается 5 августа. Предшественник современных светофоров был установлен 5 августа 1914 года в Америке в городе Кливленд, имел зеленый и красный сигналы.

Но первый светофор изобрел британец Джей Найт в 1868 году. Этот светофор был установлен в Лондоне у парламента, имел два семафорных крылья и управлялся вручную.

Первый светофор в Украине был установлен в 1936 году в Харькове.

Религиозные праздники

5 августа верующие чтят память мученика Трофима. В народе этот праздник еще называют Трофимом Бессонником. Такое название праздник 5 августа получило, потому что с самого утра до поздней ночи крестьяне работали в поле и на огороде, занимались сельскохозяйственными работами.

В частности, 5 августа также отмечается День Почаевской иконы Божией Матери. Почаевская икона Божией Матери — это наиболее почитаемая святыня у православных христиан. Известно, что икона уже около 400 лет находится в Почаевской Лавре Тернопольской области.

В четверг, 5 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Анна, Аполлинарий, Аполлон, Виталий, Стелла, Трофим, а также Феофил.