Лига чемпионов: "Бенфика" без украинского форварда обыграла "Спартак"

КИЕВ. 5 августа. УНН. Лиссабонская "Бенфика" в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нанесла поражение московскому "Спартаку", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Два гола в матче произошли на 51 и 74 минутах. Тогда отмечались Рафа Силва и Жилберту — 2:0 в пользу португальцев.

Новичок “Бенфики” — украинский нападающий Роман Яремчук, в заявку на игру не попал.

Стоит отметить, что для “Спартака”, и для “Бенфики” этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдет в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.

Дополнение

Матч между “Бенфикой” и “Спартаком” пройдет на стадионе “Да Луш” в Лиссабоне 10 августа.