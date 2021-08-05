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Лига чемпионов: "Бенфика" без украинского форварда обыграла "Спартак"

Лига чемпионов: "Бенфика" без украинского форварда обыграла "Спартак"

КИЕВ. 5 августа. УНН. Лиссабонская "Бенфика" в первой встрече третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов нанесла поражение московскому "Спартаку", передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Детали

Два гола в матче произошли на 51 и 74 минутах. Тогда отмечались Рафа Силва и Жилберту — 2:0 в пользу португальцев.
Новичок “Бенфики” — украинский нападающий Роман Яремчук, в заявку на игру не попал.

Стоит отметить, что для “Спартака”, и для “Бенфики” этот матч стал первым в нынешнем розыгрыше квалификации Лиги чемпионов. Победитель пройдет в раунд плей-офф, по итогам которого определится полный список участников группового этапа главного еврокубка.

Дополнение

Матч между “Бенфикой” и “Спартаком” пройдет на стадионе “Да Луш” в Лиссабоне 10 августа.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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