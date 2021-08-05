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ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины"

ООС: боевики восемь раз нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 5 августа. УНН. За прошедшие сутки, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Детали

Вблизи Павлополя и Гранитного российско-оккупационные войска применяли станковые противотанковые гранатометы.

У Южного враг дважды открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, а также минометов 120-го и 82-го калибров, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Мирное российские наемники обстреливали наши позиции с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковское противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 оккупанты применяли автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, на Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

В результате вражеских обстрелов один военный получил боевое травмирования. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровье - удовлетворительное, отчитались в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 5 августа, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

У Авдеевки российско-оккупационные войска открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

За текущие сутки боевых потерь среди наших защитников нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.

Напомним

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины запретил въезд должностным лицам и парламентариям (до 10 дней) на территорию проведения операции Объединенных сил.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, ВСУ, боевики, ООС
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