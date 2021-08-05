В Украине уже 2,256 млн случаев COVID-19, за сутки - 1052

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,256 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 августа, - более тысячи, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 532 человека, снижение против показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

"За сутки 4 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1052 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - сообщили в Минздраве.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано - 532 человека;

летальных исходов - 25;

выздоровели - 542 человека;

протестировано: методом ПЦР - 20 950 человек, методом ИФА - 9154 лица, экспресс-тестами - 15 970 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 256 397 человек;

выздоровели - 2 188 815 человек;

летальных исходов - 53 049;

проведено ПЦР-тестов - 11 467 613.

Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 81, медработников - 37.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.