Переход между двумя станциями метро в центре Киева закрыли. Нашли "подозрительный предмет"

КИЕВ. 5 августа. УНН. Пересадочный узел между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная" в центре столицы закрыли для пассажиров. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" 5 августа, передает УНН.

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"Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

Детали

Правоохранители проводят проверку.

О возобновлении работы пересадки в обычном режиме в метрополитене обещают сообщить дополнительно.

Дополнение

Достаточно частым явлением в Киеве стали сообщения о заминировании станций метрополитена. Обычно "минеры" сообщают о взрывчатке сразу на нескольких станциях.

В начале марта в Украине усилили ответственность для псевдоминеров.