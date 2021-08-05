Переход между двумя станциями метро в центре Киева закрыли. Нашли "подозрительный предмет"
КИЕВ. 5 августа. УНН. Пересадочный узел между станциями метро "Золотые ворота" и "Театральная" в центре столицы закрыли для пассажиров. Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен" 5 августа, передает УНН.
Цитата:
"Пересадочный узел между станциями "Золотые ворота" и "Театральная" закрыт для пассажиров. Выявлен подозрительный предмет", - говорится в сообщении метрополитена в Twitter.
Детали
Правоохранители проводят проверку.
О возобновлении работы пересадки в обычном режиме в метрополитене обещают сообщить дополнительно.
Дополнение
Достаточно частым явлением в Киеве стали сообщения о заминировании станций метрополитена. Обычно "минеры" сообщают о взрывчатке сразу на нескольких станциях.
В начале марта в Украине усилили ответственность для псевдоминеров.