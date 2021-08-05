Полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев уже 2,2 миллиона

КИЕВ. 5 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже 2,2 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 6 млн прививок, за последние сутки из которых - более 159 тысяч, большинство из них - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"С начала прививочной кампании привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу - 3 855 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 070 323 прививки", - сообщили в Минздраве.

Детали

За сутки 4 августа прививки от COVID-19 159 121 человека. Одну дозу получили 95 690 человек, полностью иммунизированы - 63 431 человек.

В течение суток работали 880 мобильных бригад, 2667 пунктов прививки; 281 центр вакцинации.

Добавим

В ЕС 60% взрослого населения полностью вакцинировали от COVID-19. По состоянию на 1 января 2012 года население ЕС составляло около 503,5 млн человек.