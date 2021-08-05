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Новости: Киев
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Женщину задержали за кражу кошелька у иностранного дипломата в центре столицы

Женщину задержали за кражу кошелька у иностранного дипломата в центре столицы

КИЕВ. 5 августа. УНН. Полиция задержала женщину, которая две недели назад обокрала иностранного дипломата в центре столицы. Об этом сообщает полиция Киева, передает УНН.

Цитата:

"Мы установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним, а потом украла кошелек, в котором были 450 евро и 4000 тысячи гривен. После просмотра записей с видеокамер системы "Безопасный город", в ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленница задержана. Это - уроженка Закарпатской области, 2000 года рождения", - заявила дознаватель отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Александра Кравчук.

Детали

В полиции не назвали имя дипломата. По данному факту отделом дознания начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Что было ранее

15 июля на столичном Крещатике греческого дипломата обокрали. У него украли кошелек.

Источник: УНН
Теги: Киев, полиция, кражи, дипломат
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