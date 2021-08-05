Бронзовый призер Игр-2020 Людмила Лузан: "Мама, я это сделала!"

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинский каноистка Людмила Лузан, которая сегодня финишировала третьей в финале на дистанции 200 м и завоевала для Украины бронзу, трогательно прокомментировала свою победу, посвятив ее маме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

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“Кажется, что я сплю — столько лет шла к медали. Спасибо всем, кто поддерживал, спасибо моим тренерам. Это просто невероятно, мы вместе пришли к этой медали. Я мечтала победить, но это мои первые Олимпийские игры... Посвящаю награду маме, она мечтала, что я буду на Олимпиаде и возьму там медаль. Мама, я это сделала!”, — сказала спортсменка.

Детали

Спортсменка отметила, что впереди ее ждет коронная дистанция на 500 м в двойке. Она будет бороться вместе с украинской спортсменкой-каноисткой Анастасией Четвериков. Людмила уверена, что это не последняя ее награда и заявила, что не будет останавливаться на достигнутом.

Добавим

Бронзовая медаль Лузан — 12 награда Украины на Играх в Токио-2020 и первая в гребле на байдарках и каноэ.

В 2019 году Людмила участвовала в Европейских играх, в паре с Анастасией Четверикова получила 5-е место на дистанции 500 метров.

Напомним

Первый заезд на 200 м, который состоялся 4 августа, Людмила Лузан выиграла с результатом — 45,571 секунды.