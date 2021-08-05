Олимпиада-2020: украинец Хижняк вышел в финал боксерского турнира и сразится за золото

КИЕВ. 5 августа. УНН. Украинский боксер Александр Хижняк, выступающий в весе до 75 кг, вышел в финал Олимпийских Игр в Токио. В полуфинальном бою он одолел филиппинца Еумиря Марсьяля.

Хижняк был единственным представителем Украины в боксе на Играх в Токио, который гарантировал медаль на турнире. Преодолев доминиканца Еюри Седено Мартинеса в четвертьфинале и пройдя в полуфинал, украинский боксер обеспечил себе как минимум бронзовую медаль в случае поражения.

Детали

Регламент полуфинального боя, как обычно, предусматривал три раунда по три минуты. Победу боксер мог получить или нокаутом, или же по итогам решения пяти судей.

Первый раунд между боксерами прошел достаточно динамично. Оба боксера нанесли ряд точных ударов по порядку, хотя преимуществом владел именно Хижняк. Однако в первом раунде судьи отдали минимальное преимущество Марсьялю.

Во втором раунде на лице Хижняка начала проявляться кровь. И он, по мнению трех из пяти судей, закончился поражением украинца.

Решающий раунд Хижняк должен был обязательно забирать единодушно или нокаутировать соперника. И это ему удалось — раздельным решением судей украинец победил.

Когда состоится финал?

Соперник Хижняка определился в другом полуфинальном бою — между бразильцем Геберта Соузой и представителем ОКР Глебом Бакши. Они сражались сразу же после Хижняка.



По итогам двух раундов именно Соуза опережал Бакши. Три судьи отдали ему 20 баллов — соответственно, для победы в бою представителю ОКР нужен был нокаут, иначе раздельным решением судей победил именно представитель Южной Америки.

Однако Соуза удержал преимущество и не дал себя нокаутировать. В итоге судьи отдали предпочтение именно бразильцу.

Стоит отметить, что представитель ОКР Глеб Бакши — родился и проживает в оккупированном Россией Крыму, выступая за российскую сборную. Спортсмен также внесен в базу данных “Миротворец” и ранее публиковал фотографии в форме боевиков так называемой “ДНР”.