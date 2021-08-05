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В столице внедорожник сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте

В столице внедорожник сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте

фотогалерея

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Киеве внедорожник сбил женщину, которая перебегала дорогу в 50 метрах от пешеходного перехода, пишет УНН.

Детали

Наезд на женщину произошел недалеко перекрестка Ватутина и Перова.

Предварительно пешеход неожиданно выбежала на дорогу под колеса внедорожника Ford. Водитель пытался избежать аварии, выкрутил руль влево и даже вылетел на газон и все же сбил пешехода. Пострадавшую с травмами забрала скорая. Обстоятельства ДТП выясняют следователи.

Материал подготовлен совместно с программой “Надзвычайне.LIVE с Алексеем Павловским” телеканала LIVE.

Дополнение

Масштабная ДТП с участием трех автомобилей, в одном из которых были дети, произошла на проспекте Победы в Киеве.

Источник: УНН
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