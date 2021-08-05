Прокуратура настаивает на применении к председателю Харьковского облсовета Товмасян залога в размере 4 млн грн

КИЕВ. 5 августа. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура будет настаивать на применении к председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну меры пресечения в виде залога в размере 4 млн грн. Его подозревают в получении более 1 млн грн взятки. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк.

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“Просим залог в размере 4 млн гривен”, — сказала Постолюк.

По ее словам, сегодня в ВАКС запланировано рассмотрение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения.

Добавим, что Артура Товмасяна исключили из фракции “Слуги народа” в Харьковском облсовете.

Дополнение

Председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасян сообщили о подозрении в получении более 1 млн грн взятки.



23 июля заместителю председателя Харьковского областного совета Андрею Малышу и его сообщнику-адвокату, которых уличили в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн взятки от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности, сообщено о подозрении.

Андрею Малышу была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 4,75 млн гривен залога.

Позже за заместителя председателя Харьковского облсовета Андрея Малыша и его пособника-адвоката, которых подозревают в получении более 1 млн грн взятки, внесли залог. За Малыша 4,75 млн гривен залога, а за адвоката свыше 700 тыс. грн.