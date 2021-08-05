Убийца оказался однофамильцем жертвы: подробности заказного этнического убийства в Одессе

КИЕВ. 5 августа. УНН. Убийцей Лачина Мамедова, застреленного в Одессе 3 июля, оказался его однофамилец – Эльмураз Мамедов. Об этом сообщил руководитель регионального управления Нацполиции Олег Бех, передает УНН.

По словам Олега Беха, погибшему Лачину Мамедову было 25 лет. У него остались двое малолетних сыновей — в возрасте полутора лет и всего нескольких месяцев. К уголовной ответственности не привлекался. Его убийцей оказался, по словам Беха, 27-летний гражданин Грузии, Эльмураз Мамедов.

Лачин Мамедов не был официально трудоустроен, помогал брату поставлять продукты в торговые точки. Жил в съемной квартире с семьей. За три недели до преступления жаловался жене, что его жизни угрожает опасность, но в полицию не обращался.

По словам правоохранителей, подозреваемый — гражданин Грузии Эльмураз Мамедов — прибыл в Одессу из Варшавы 26 июля. Спустя два дня мужчина вместе с сообщником, который был с ним на месте преступления, купил автомобиль на болгарских номерах. Они сняли квартиру рядом с домом, где жил убитый. Установлена личность человека, который оплачивал аренду жилья. Его задержали 4 июля в Борисполе при попытке покинуть страну.

По данным из различных источников, азербайджанец по национальности Лачин Мамедов проходил в качестве пострадавшего по одному из дел. Убийство предположительно может быть связано с находящимся в данный момент под следствием и содержащимся в Одесском СИЗО уроженцем Азербайджана по имени Садик Мирзоев.

Напомним, 25-летний Лачин Мамедов был убит во дворе в Одессе 3 июля пятью выстрелами из тринадцати, выпущенных его убийцей-однофамильцем. Скончался в “скорой” по дороге в больницу. С места преступления его киллер скрылся на серебристом Mercedes на еврономерах.