Инвесторы скупают акции фармкомпаний на фоне разговоров о ревакцинации: цена за акцию BioNTech превысила 300 евро

КИЕВ. 5 августа. УНН. В среду, 4 августа, цена за одну акцию немецкой компании BioNTech, которая производит иммунотерапевтические лекарства, достигла отметки более 300 евро. Это максимальная стоимость за время существования предприятия, сообщает УНН со ссылкой на данные Manager-Magazin.

Детали

Инвесторы начали массово скупать акции производителей мРНК-вакцин, поскольку рассчитывают на то, что вскоре людям понадобится освежить прививки.

На бирже во Франкфурте 4 августа цена на BioNTech выросла на 2,3% и курс акции составил 306 евро. Накануне на бирже Nasdaq эта акция стоила 296 евро.

Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) уже в сентябре этого года планирует предоставить полноценную регистрацию вакцине, которую немецкая компания BioNTech разрабатывает совместно с американским предприятием Pfizer. Сейчас препарат зарегистрирован в США только для применения в случае чрезвычайных ситуаций.

Добавим

Европейская комиссия заключила с компанией Novavax контракт на поставку в 200 млн доз вакцины против коронавируса NVX-CoV2373 при условии ее одобрения европейским регулятором лекарственных средств EMA. После этого цены на акции компании выросли на 20%.

Стоимость акций американских фармацевтических компаний Moderna и Pfizer в последнее время тоже заметно подскочили. Это объясняют с тем, что из-за стремительного распространения в мире штамма “Дельта” большинство, вероятно, будет делать новую прививку. Кроме того, инвесторы надеются, что фармацевтические компании смогут найти способы применения мРНК-технологии в других сферах.

Напомним

В Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) сделали вывод, что штамм “Дельта” распространяется так же легко, как и ветряная оспа, и вызывает серьезные заболевания.

С 28 июля Украина ужесточила правила въезда из-за распространения нового штамма.

По состоянию на 3 августа во Львовской области штамм коронавируса “Дельта” подозревают уже у девяти человек.