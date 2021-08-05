Зеленский: большая ошибка оставаться жить на Донбассе тем, кто считает, что "мы русские"

КИЕВ. 5 августа. УНН. Для разрешения ситуации на Донбассе важно, чтобы жители оккупированной его части самоидентифицировались и сами себе ответили на вопрос "кто ты" - ты с Россией или с Украиной. Ведь Донбасс никогда не будет российской территорией. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом", передает УНН.

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“Та часть людей, что живет сегодня на оккупированной территории Донбасса и Крыма, должны точно понять, что это не о том, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы меня правильно поняли. Еще раз: родина, ты — гость? Я считаю, что если ты живешь на территории Донбасса сегодня, временно оккупированной, и ты считаешь, что "наше дело правое, нам — в Россию, мы — русские“ — это большая ошибка оставаться жить на Донбассе”, — сказал Зеленский.

Детали

По его словам, Донбасс никогда не будет российской территорией.

“Это никогда не будет российской территорией. Просто никогда. Неважно, как долго это оккупировано, понимаете? Это как стена в Германии. Это не важно. В любом случае люди, история воспользуются моментом, и стена упадет. Если не договорятся, люди все равно воспользуются моментом, это невозможно. Поэтому я считаю, для будущего своих детей и внуков: ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь находился на территории Украины и чувствовал, что это — Россия, ты должен понять, что во имя своих детей и внуков тебе уже нужно ехать и искать себе место в России. Это правильно”, — рассказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский обратился к украинцам на Донбассе.

“Но если ты чувствуешь, что ты — украинец, и Донбасс — украинский, если ты уважаешь этот флаг, уважаешь украинский язык (даже если тебя не учили в школе, сам почитай книги, все придет, говори, как хочешь), но если ты чувствуешь, что ты украинец — будь там. Будь, держись, все равно эта земля будет деоккупирована в любом случае. Это — история. Поэтому здесь нет: нормальный — ненормальный. Здесь есть: кто ты? Сам для себя ответь”, — заявил Зеленский.

Дополнение

7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинский Крым начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее развертывание вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указывали в МИД.