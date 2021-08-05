Захват Кабмина: экс-бойцу "Айдара" сообщили о подозрении

КИЕВ. 5 августа. УНН. Бывшему бойцу "Айдара" Владимиру Прохничу сообщили о подозрении в захвате здания Кабинета министров Украины и угрозе взорвать гранату РГД. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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"... сообщено о подозрении 43-летнему мужчине, который вчера захватил помещение Кабинета министров на улице Грушевского 12/2, удерживал людей и угрожал взорвать себя гранатой", - сообщила Максимец.

Она напомнила, что действия подозреваемого квалифицированы по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

"Сейчас готовится ходатайство об избрании мужчине меры пресечения", - добавила она.

Контекст

4 августа около 10 часов утра в здание Кабмина зашел неизвестный мужчина, который вытащил из кармана предмет, похожий на взрывное устройство, и угрожал его взорвать.

Позже стало известно, что Кабинет министров захватил бывший боец "Айдара" Владимир Прохнич. Он был вооружен гранатой РГД, которая взрывается от удара.

Вскоре мужчину удалось задержать благодаря его другу, волонтеру Василию, который провел с ним переговоры.

После захвата Кабмина правоохранители открыли четыре уголовных производства.