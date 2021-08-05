В Украине обнаружили уже 147 случаев "Дельта"-штамма коронавируса

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине официально подтвердили уже 147 случаев заболевания более заразным "Дельта"-штаммом коронавируса. Об этом в эфире Украинского радио сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

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"Что касается штамма "Дельта", то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сообщил Кузин.

Детали

По словам главного санитарного врача, эпидситуация по всей стране сейчас постепенно ухудшается. "На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны, и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а в любом месте", - добавил он.

Что касается того, в каких регионах страны "Дельта" распространяется быстрее, то, по словам Кузина, речь идет о Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве. "Сейчас эти места дают наибольший процент положительных случаев этого штамма", - отметил чиновник.

Он констатировал, что штамм "Дельта" "действительно распространяется быстрее, чем обычный вирус". "Также он чаще приводит к госпитализации. Но есть и положительные моменты: вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницы, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения", - отметил главный санврач Украины.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,256 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 4 августа, - более тысячи, что больше, чем накануне. Госпитализировано за сутки при этом 532 человека, снижение против показателя днем ранее.