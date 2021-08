Ситуация в Афганистане: правительственные войска заявили о ликвидации более трех сотен талибов в сутки

КИЕВ. 5 августа. УНН. Подразделения Афганских национальных сил обороны и безопасности (АНСОБ) уничтожили за минувшие сутки 303 сторонника радикального движения “Талибан” и ранили 119. Об этом министерство обороны страны сообщило в четверг на своей странице в Twitter, пишет УНН.

Детали

Военнослужащие афганской армии провели операции в провинциях Нангархар, Лагман, Газни, Пактика, Кандагар, Забуль, Герат, Джаузджан, Саманган, Фарьяб, Сари-Пуль, Гильменд, Нимроз, Кундуз, Баглан и Каписа. Подразделения АНСОБ при поддержке авиации уничтожили 60 боевиков “Талибана” и ранили еще 11 на окраине административного центра провинции Забуль на востоке страны, а также уничтожили 40 мотоциклов радикалов и захватили еще десять. АНСОБ ликвидировали ночью пятерых экстремистов в окрестностях города Лашкаргах (административный центр провинции Гильменд), а утром 5 августа — еще шестерых террористов.

Как сообщил в четверг представитель Минобороны Афганистана Фавад Аман, 4 августа началась зачистка Лашкаргаха от талибов. Бои за контроль над этим городом продолжаются уже четвертый день. В понедельник талибы захватили здание регионального государственного телерадиоцентра, во вторник напали на ряд правительственных объектов, а в среду утром начали штурм штаба полиции. За это время порядка 40 мирных жителей погибли и более 150 получили ранения.

303 #Taliban terrorists were killed and 125 were wounded as a result of #ANDSF operations in Nangarhar, Laghman, Ghazni, Paktika, Kandahar, Zabul, Herat, Jowzjan, Samangan, Faryab, Sar-e Pol, Helmand, Nimruz, Kunduz, Baghlan and Kapisa provinces during the last 24 hours. pic.twitter.com/ah8jxgCNYO