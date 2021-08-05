Новости: УНН-Одесса
5 августа 2021, 12:30 • Дмитрий Нечаев • 5610
Ураган нанес урон населенным пунктам востока Одесской области
КИЕВ. 5 августа. УНН. Ураган, бушевавший 4 августа, нанес урон хозяйствам и предприятиям Тарутинской громады Одесской области, сообщает УНН.
В результате стихии повалены десятки деревьев, сорваны крыши жилых домов, предприятий, в результате обрыва проводов и повреждения опор нарушено электроснабжение.
Фотографии последствий стихии очевидцы и пострадавшие выкладывают в соцсетях.
Основной удар пришелся на села Подгорное, Березино, Серпневое. Масштаб разрушений уточняется.
По данным синоптиков, 5-6 августа в Одессе и области ожидаются грозы, днем грады и шквалы. В связи с этим по всему региону объявлено штормовое предупреждение.
Источник: УНН
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