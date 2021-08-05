Ураган нанес урон населенным пунктам востока Одесской области

КИЕВ. 5 августа. УНН. Ураган, бушевавший 4 августа, нанес урон хозяйствам и предприятиям Тарутинской громады Одесской области, сообщает УНН.

В результате стихии повалены десятки деревьев, сорваны крыши жилых домов, предприятий, в результате обрыва проводов и повреждения опор нарушено электроснабжение.

Фотографии последствий стихии очевидцы и пострадавшие выкладывают в соцсетях.

Основной удар пришелся на села Подгорное, Березино, Серпневое. Масштаб разрушений уточняется.

По данным синоптиков, 5-6 августа в Одессе и области ожидаются грозы, днем грады и шквалы. В связи с этим по всему региону объявлено штормовое предупреждение.