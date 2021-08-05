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Новости: Криминал и ЧП
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Взрыв на шахте в Донецкой области: число погибших возросло до шести

Взрыв на шахте в Донецкой области: число погибших возросло до шести

КИЕВ. 5 августа. УНН. Количество погибших из-за взрыва на шахте "Покровское" в Донецкой области возросло до шести. Об этом сообщил председатель профсоюза горняков Михаил Волынец, передает УНН.

Цитата:

"Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", - написал Волынец в своем Facebook.

Детали

Несколькими часами ранее он сообщил о смерти еще двух шахтеров в ожоговом отделении больницы Краматорска.

4 и 3 августа председатель профсоюза горняков сообщал о гибели трех пострадавших от взрыва в шахте "Покровское".

Контекст

Взрыв на шахте "Покровское" в Донецкой области произошел утром в субботу, 31 июля.

Из-за взрыва полиция открыла уголовное производство.

Тогда же сообщалось об одном погибшем. Еще 9 находились в тяжелом состоянии.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, шахта, взрывы
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