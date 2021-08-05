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Лесные пожары в Греции добрались к руинам античной Олимпии

Лесные пожары в Греции добрались к руинам античной Олимпии

КИЕВ. 5 августа. УНН. Греческие пожарные вели всю ночь активную борьбу с сильным лесным пожаром близ объектов Древней Олимпии, часть очагов потушена, но часто возникают новые возгорания, которые раздуваются ветром. Об этом сообщил в четверг греческий телеканал Open, пишет УНН со ссылкой также на другие местные СМИ.

Детали

Пожар в данный момент не угрожает Археологическому музею Древней Олимпии, Международной олимпийской академии, а также знаменитой археологической площадке святилища Древней Греции на полуострове Пелопоннес, где возникли и на протяжении многих веков проводились античные Олимпийские игры. Но под утро возник новый фронт, который двинулся в сторону Международной олимпийской академии. На его пути пожарные и муниципальные служащие постоянно создают с помощью землеройной техники противопожарные полосы.

С раннего утра в борьбу с огнем подключилась пожарная авиация, которая не может работать в ночное время. По сообщению Пожарной службы Греции, возгорание пытаются локализовать 174 пожарных на 52 автомобилях, девять пеших групп пожарных, используются дроны, два пожарных самолета и четыре вертолета. Помощь оказывают добровольцы и местные органы власти, предоставляющие автоцистерны с водой. Жители общин Лантзои и Линария были проинформированы о необходимости быть готовыми к срочной эвакуации, если возникнет такая потребность.

Продолжает оставаться сложной также ситуация с пожарами на острове Эвбея и в области Месиния на Пелопоннесе. Отмечается, что пламя в настоящее время угрожает на Эвбее деревням Дафни, Куркули, Скепасти и Кехриес.

Источник: УНН
Теги: Греция, лесные пожары
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