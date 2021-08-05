В Украине пока не планируют новый локдаун, но карантин продлят - Минздрав

КИЕВ. 5 августа. УНН. В Министерстве здравоохранения пока не готовятся к новому локдауну в Украине, однако действующие карантинные ограничения будут продлены и после 31 августа. Об этом в эфире Украинского радио сказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает УНН.

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"Сейчас мы используем меры адаптивного карантина. Если мы видим проблемы в определенной области, то сразу применяются ограничительные меры как на уровне области, так и по всей стране. Сейчас мы находимся в зеленой зоне. Несмотря на рост заболеваемости, ситуация контролируется, людям оказывается медицинская помощь, и вспышка локализируется на уровне общин или кластеров тех или иных областей. А карантин будет продлен, ведь к нему привязаны многие процессы, которые происходят в государстве", - сказал Кузин.

В то же время главный санврач Украины отметил, что "сейчас ситуация в стране стабильная, и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун".

Детали

Чиновник при этом напомнил, что, к примеру, Киев заблаговременно готовится к усилению карантинных мероприятий, в частности, "собирает информацию о тех, кто будет нуждаться в специальных пропусках, ведь в прошлый локдаун не успевали напечатать определенное их количество".

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.

С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

Все области сейчас находятся в "зеленой" зоне.